Snelkookpan-tv smaakt nergens naar, behalve als je van veel Wendy houdt

Weet u nog dat Henny Huisman in zijn Mini Playbackshow vroeger een winkeltje had met een magische deur? De deelnemertjes stapten er zwaaiend doorheen, waarna ze in een split second waren getransformeerd tot Tina Turner of Whitney Houston. Terwijl er in werkelijkheid natuurlijk heel wat uurtjes verkleden, schminken en föhnen tussen zaten.



Niemand, ook niet Henny, kon bevroeden dat zijn trucje zo´n drie decennia later de basis zou vormen van een nieuwe tv-trend. Zo mag je het toch wel noemen als RTL met twee shows komt die op hetzelfde principe zijn gebaseerd: This Time Next Year en The Talent Project.