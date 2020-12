Snelle en Suzan & Freek sluiten 2020 af met platinum plaat

Qmusic trakteert winnaars kennisquiz op maandsala­ris

29 december De feestdagen zijn bijna achter de rug en de portemonnee van menig Nederlander is weer een stuk lichter door alle cadeautjes. Daarom komt Qmusic van 4 tot en met 15 januari met het spel ‘Verdubbel je salaris in 1 minuut’. Als een luisteraar in 1 minuut tien algemene kennisvragen goed heeft, ontvangt hij of zij een bruto maandsalaris.