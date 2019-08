Sneller dan het licht: tweede Geluid binnen 25 uur al geraden

Tal van mensen wagen een poging, maar er zijn er slechts een paar die het geluid goed weten te raden. Vanochtend was het luisteraar Mieke. Zij wist aan Q-dj Kai Merckx het goede antwoord te geven. Toen bleek dat dat ook nog eens klopte, kon ze het nauwelijks geloven. ,,Ik had dit niet verwacht. Ik moet minder vaak de was gaan doen!", reageerde ze. Ook Merckx was stomverbaasd. ,,Sta je ook zo te trillen? Ik sta hier helemaal te shaken! Het is uniek dat het in één week twee keer geraden wordt. Zo zie je maar dat het echt alles kan zijn.”



Het is overigens niet de eerste keer dat Het Geluid binnen 25 uur is geraden. In 2010 werd het terughangen van een haak in een telefooncel, inmiddels nostalgisch te noemen, ook binnen een dag geraden. Dat was toen 3200 euro waard.