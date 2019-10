Snoop Dogg komt voor jubileum met vrienden naar Ziggo Dome

Floor Jansen neemt Henk Poort mee op tour

13:54 Floor Jansen neemt Henk Poort mee als special guest op haar tour begin volgend jaar. De Nederlandse zangeres van metalband Nightwish, die dit seizoen deelneemt aan het programma Beste Zangers, staat in januari in zeven steden op de bühne. Voor fans die eerder naast een kaartje grepen is er nog een kans, want er komen drie shows bij.