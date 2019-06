Snoop Dogg onder vuur na spotten met alcoholisme van gevallen voetbalster Gascoigne

Van Snoop Dogg is het genoegzaam bekend dat hij regelmatig een pretsigaret opsteekt. Dat draagt hij ook in zijn clips die het gebruik van marihuana tonen en ook schuwt hij niet om op social media te tonen dat hij aan een joint zit te hijsen. De 47-jarige Amerikaanse superster is daarnaast ook een voetbalfan. Hij treedt tijdens concerten regelmatig op in plaatselijke voetbaltenues.



Om die reden verbaast het fans des te meer dat uitgerekend hij spot met de aan alcoholverslaafde voetballer Paul Gascoigne. Calvin Cordozar Broadus Jr., zoals de Drop It Like It's Hot-rapper echt heet, deelt een kiekje van zichzelf op 20-jarige leeftijd en van ‘Gazza’. Naast die foto zijn beide sterren op 47-jarige leeftijd te zien. Bij de plaatjes vallen de teksten te lezen: alcoholmisbruik en marihuana-misbruik. De 47-jarige Gascoigne ziet er een stuk slechter uit als de even oude Snoop Dogg.



Fans reageren woedend op sociale media. ‘Praat niet zo over Gazza’ en ‘Concert van Snoop Dogg geannuleerd nadat hij Gazza aanpakte’. Ook Nederlandse fans reageren verbaasd op de actie van de wereldster. Zo schrijft Marieke Derksen, boekenuitgeefster en dochter van Johan Derksen: ,,Kan Snoop echt goed hebben, jeugdsentiment. Maar dat is Gazza ook. Huilend zijn docu gekeken. Hartverscheurend. Snap niet zo goed de connectie tussen de twee en waarom Snoop Dogg dit post. Tikje laag.”



Snoop Dogg heeft nog niet op alle ophef gereageerd.