Snoop Dogg schenkt 93-jarige vrouw 10.000 dollar in strijd om huis te behouden

Babette van Veen en Katja Schuurman willen reünie van Linda, Roos en Jessica

Babette van Veen (55) en Katja Schuurman (48) denken erover om een reünie-avond te organiseren van hun muzikale avontuur met Linda, Roos en Jessica, waarmee zij in de jaren negentig twee jaar lang volle zalen trokken. Uiteraard zonder Roos, de rol van Guusje Nederhorst die in 2004 overleed. Babette van Veen vertelde over de plannen woensdag in het NPO Radio 1-programma Villa VDB.