Snoop Dogg werkt aan serie over zijn leven

Songfesti­val­baas gaat Ilse DeLange bellen na kritiek in College Tour

12 mei De kritiek die Ilse DeLange gisteravond uitte in het tv-programma College Tour is aangekomen bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Uitvoerend producent Sietse Bakker laat weten dat hij contact gaat opnemen met de zangeres die haar teleurstelling uitsprak over het feit dat haar geen rol is aangeboden rond het evenement in Ahoy.