'Soccer mom' Reese Witherspoon onder de indruk van België

Nadat een Nederlandse twitteraar reageerde dat het in Nederland ook een beetje feest is nu onze Zuiderburen de halve WK-finale hebben bereikt, ging het wereldwijd los. ,,Ook in Duitsland omdat we de driekleur steunen'', ,,En in Engeland omdat we solidair met Europa zijn'', ,,En in Amerika omdat we Belgische wafels verkopen'', klonk het. Ook uit India en Nieuw-Zeeland lieten fans van zich horen. ,,En in Nigeria omdat we verloren tegen Argentinië, dus we houden niet meer van Zuid-Amerikanen.''