Sociale media van Adele voeden geruchten: komt er een nieuw album aan?

Coldplay gaat samenwer­king met Selena Gomez aan

7:45 Nadat Coldplay eerder al een single maakte met de K-pop band BTS gaat de band nu in zee met Selena Gomez. Coldplay brengt op 15 oktober een nieuw album uit, getiteld Music of the Spheres, en het nummer dat met Selena is opgenomen staat daar ook op. Dit meldt The Daily Mail.