Soldaat van Oranje en Turks Fruit eenmalig te zien op witte doek

Soldaat van Oranje en Turks Fruit , de twee grootste Nederlandse hits van regisseur Paul Verhoeven, zijn eenmalig weer te zien op het witte doek. De twee klassiekers worden in het weekend van 23 en 24 oktober vertoond in de grote zaal van bioscoop Tuschinski in Amsterdam.

Beide titels zijn zeer zelden nog op het grote witte doek te zien. Soldaat van Oranje is in 2013 eenmalig in bioscoop Eye vertoond, Turks Fruit werd bij hoge uitzondering in de jaren negentig gedraaid op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De vertoningen in Tuschinski vinden plaats in het kader van de honderdste verjaardag van de bioscoop in Amsterdam.

,,We zijn al een jaar bezig geweest om beide iconische Nederlandse films te regelen voor het 100-jarige jubileum”, laat een woordvoerder van exploitant Pathé weten. ,,Dit was enorm lastig omdat er geen digitale versie voor de bios beschikbaar is. Na lange voorbereidingen en dankzij hulp van René Mioch hebben we dit toch voor elkaar weten te krijgen.” Beide films beleefden in 1973 en 1977 hun wereldpremières in bioscoop Tuschinski.

Oscarnominatie

De kaartverkoop is van start gegaan. Turks Fruit is een brutale verfilming van de gelijknamige roman van Jan Wolkers over de relatie tussen een kunstschilder (Rutger Hauer) en zijn grote liefde Olga (Monique van de Ven). De film kreeg een Oscarnominatie en werd in 1999 uitgeroepen tot beste Nederlandse film van de eeuw.

Soldaat van Oranje is gebaseerd op de biografie van Erik Hazelhoff Roelfzema en vertelt over een groep Leidse studenten die na de inval van de Duitsers het verzet in gaat. De film betekende de doorbraak van Verhoeven en hoofdrolspelers Hauer en Jeroen Krabbé in Hollywood.

