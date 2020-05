Soldaat van Oranje hoopt op hervatting in het najaar

Voor bijna alle theaters in Nederland is opening met maximaal dertig personen (inclusief personeel) niet rendabel, maar Soldaat van Oranje spant in dat opzicht de kroon. Alleen al aan crew en acteurs zijn elke voorstelling 150 mensen aan het werk. Ook in juli en augustus, wanneer het kabinet 100 mensen toestaat in een theater, kan Soldaat van Oranje niet worden opgevoerd. Er zitten elke voorstelling zo’n 1100 mensen in de zaal.



,,Zelfs met een derde daarvan kunnen we het niet rendabel maken’’, verklaart producent Fred Boot. ,,We kijken nu naar september en verder. We hopen vooral dat we eind oktober weer kunnen spelen, want dan hebben we ons 10-jarig jubileum. Dat zal hoe dan ook een raar jubileum worden, maar het zou erg sneu zijn als we het niet zouden kunnen vieren.’’