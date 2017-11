Soldaat van Oranje nu ook voor slechthorenden

Wendy van Dijk 'mega fucking trots' op broer Mike

6 november The Voice of Holland-presentatrice Wendy van Dijk is sinds gisteren extra trots op haar broer Mike, die met zijn dochter Desi over de finish van de New York Marathon rende. Dat Mike dat in exact vier uur en 23 minuten voor elkaar kreeg, zorgt voor een lading aan emoties bij Wendy. Ze noemt het 'onwaarschijnlijk'.