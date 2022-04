Soldaat van Oranje viert eind april nieuwe mijlpaal: cast speelt drieduizendste voorstelling

Winston Gerschtano­witz na storm van kritiek: insinua­ties zijn misplaatst en doen pijn

Winston Gerschtanowitz heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op een verhaal van Quote, dat suggereerde dat de presentator rijk zou kunnen worden door te investeren in een goed doel. Gerschtanowitz benadrukt in een lange post op Instagram dat hij er niets aan zal verdienen en dat de insinuaties ‘totaal misplaatst zijn en pijn’ doen.

15 april