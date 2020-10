Soldaat van Oranje wordt stilgelegd tot corona onder controle is

beste zangers Sanne Hans en Stef Bos op 1 in hitlijst na verplette­ren collega's: ‘Weergaloos eind’

14:22 Ruim 1,6 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Stef Bos en Sanne Hans diepe indruk maakten op hun collega’s in de seizoensafsluiter van Beste Zangers. Met hun versie van Laat me raakten ze ook de kijkers thuis: het nummer staat inmiddels al op 1 in de downloadlijst van iTunes. ,,Dit was een van de mooie momenten van mijn leven.’’