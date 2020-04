Soldier On van Di-Rect is snelste stijger in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 16. In de lijst zien we - net als vorige week - 2 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 14 stijgers en 17 zakkers.

Deathbed

De hoogste nieuwe in de Top 40 is eigenlijk een ‘oudje’ want de belangrijkste sample van het nummer verscheen al in 2017 als gitaarliedje van Bea. Bea noemt zich inmiddels Beabadoobee en de Canadese rapper Powfu voegde zijn teksten toe aan de track die ook nog eens wat sneller is dan het origineel. Death Bed levert ze allebei hun debuut op in de Top 40 want de track is nieuw op nummer 36.

Soldier On

Twee weken geleden keerde Di-Rect na ruim zes jaar afwezigheid terug in de Top 40. Soldier On werd hun 22e Top 40-hit en werd door Qmusic uitgeroepen tot Alarmschijf. Inmiddels is het nummer ook te horen bij de dronebeelden onder de campagne NLBlijftThuis waar Di-rect geheel belangeloos aan meewerkt. ,,Toen Soldier On werd uitgebracht was het coronavirus nog niet zo heftig aan de hand. Nu hebben mensen het in hun hart gesloten”, zo vertelde zanger Marcel Veenendaal. Deze week is het nummer, met 14 plaatsen winst, de snelste stijger op nummer 24.

Soldier On hoor je in deze video waarin onze drone boven Rotterdam vliegt:

Roses

Niet alle grote hits zijn dat al meteen. Roses van Saint Jhn is daarvan een duidelijk voorbeeld want na vier weken Top 40 verdween de track uit de lijst met toen een 35e plek als beste resultaat. Drie weken geleden kwam Roses terug in de lijst en sindsdien wist het nummer alleen maar te stijgen met deze week zelfs een top 3-hit als resultaat.

17 Miljoen Mensen

Blinding Lights staat inmiddels 16 weken in de top 3 en in de historie van de Top 40 zijn er nog maar twee andere hits die langer in de top 3 hebben gestaan – Rolling In The Deep van Adele stond daar 17 weken in en Shape Of You van Ed Sheeran zelfs 18 weken. The Weeknd is dus op recordkoers - zijn hit staat deze week op nummer 2. Een plekje hoger zijn Davina Michelle en Snelle alle andere 39 hits de baas want voor de derde week is 17 Miljoen Mensen de populairste hit van ons land.