Soloprogramma Guido Spek die niet álles gelooft wat op internet staat

Guido Spek (29) heeft zijn theatershow zonder al te veel aplomb aangekondigd. ,,Geen poespas, geen première, lekker uitvogelen hoe dit gaat werken”, glimlacht de allrounder, ,,neemt niet weg dat ik dit heel serieus neem, want voor mij gaat er een droom in vervulling.” Het reizen van plek naar plek, van dorp naar stad, van Houten naar (vanavond) Den Haag. Het zingen, vertellen, de interactie met het publiek. ,,Vijf kwartier in je eentje op de planken staan. Dat is anders dan die korte spanningsboog van acteren voor de camera. De dynamiek, de spanning, je merkt meteen of de mensen je liedjes leuk vinden. Of je ze kunt meesleuren in je verhaal.” Een solovoorstelling op het toneel, hij wilde dat als kleine dreumes al toen zijn oudere broers en zussen bij Jeugdtheater Hofplein zaten. ,,Op m’n zesde wist ik al dat het er van zou komen. Er is alleen even iets tussen gekomen”, knipoogt hij nadrukkelijk naar zijn periode in Goede Tijden Slechte Tijden. In de soap speelde de acteur bijna acht jaar de rol van Sjoerd Bouwhuis. Vorig jaar juli was de laatste aflevering maar afgelopen week, ruim veertien maanden verder, kwam hij er na een van zijn eerste voorstellingen achter dat een aantal belangstellenden niet kwamen kijken omdat ze hem kende van TV maar gewoon benieuwd waren wat hij te vertellen had. ,,Ik heb dingen altijd gecombineerd, ook toen ik nog in Goede Tijden speelde.”

Klokhuis

Guido Spek gelooft niet álles wat op internet staat, zo is zijn soloshow getiteld. ,,Daarmee kun je alle kanten op. Social media, fakenews. Ik wil niet als een ouwe lul klinken, maar ik kom nog uit de tijd dat je ook wel eens íets niet wist. Dat internet niet bestond en je als kind hoopte dat het in het programma Klokhuis besproken werd. Of dat je het moest opzoeken in een encyclopedie. Tegenwoordig is online altijd een antwoord paraat. Natuurlijk, dat is fijn, maar aan de andere kant zorgt het ervoor dat we minder gaan nadenken. Overigens het geen groot en serieus betoog over de gevaren van internet. Het is de bedoeling dat er gelachen wordt. Het is cabaret.”



Dus zingt Guido Spek, vertelt, improviseert en bespeelt hij instrumenten als gitaar, bas, piano en mondharmonica en betrekt hij de zaal bij zijn voorstelling. Een onderdeel is het maken van een liedje. ,,Samen met de zaal. Op internet heb ik gekeken waar een pophit aan moet voldoen. Ik las dat een gemiddeld popnummer in de jaren tachtig bestond uit 264 woorden en vorig jaar nog maar 136. En dan wordt dat nog opgekrikt door rapmuziek ook. Dan hoor je ‘dorst, dorst, dorst, ik heb dorst’. Zijn we dan meer gaan zeggen met minder woorden, of gewoon minder gaan zeggen.”



Het ’try-outen’ van zijn eerste solo-programma duurt tot de eerste week december. Dan beginnen de repetities voor de musical Verliefd op Ibiza, waarbij hij tussendoor de theaterversie van De Vloer Op doet en in de reisopera Wonderful Town speelt. ,,En dan wil ik graag muziek maken. Plannen genoeg.”