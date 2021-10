Songfestival heeft volgend jaar 41 deelnemers: Armenië en Montenegro doen weer mee

Tweede aflevering ARIA trekt bijna miljoen kijkers

18 oktober Zo’n 970.000 mensen keken gisteravond naar de tweede aflevering van het Omroep MAX-programma ARIA. Dat is meer dan naar de eerste aflevering, die door 840.000 mensen werd gezien. Het programma staat daarmee op plek 4 in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek.