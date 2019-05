Songfestival in Nederland: ‘In 1980 ging het nog alleen om de liedjes’

Een draaiboek heeft toenmalig producent Fred Oster (dé Oster, ook oerbekend als presentator) niet meer van 1980. En was het er wel geweest, dan had de organisatie van het Songfestival van volgend jaar er toch niks aan gehad. ,,Het is nu zo’n totaal andere tijd.’’ Het evenement belandde in 1980 op een wat vreemde manier in Nederland. Israël, die twee keer achter elkaar gewonnen had, stond het aan Nederland af omdat het geld op was. De kosten in die tijd? Zo'n 1,5 miljoen gulden. Een schijntje, vergeleken met de tientallen miljoenen euro’s van nu, maar toen best een bedrag. Het aantal deelnemende landen was ook nog gering: 19. Het kijkcijfer was wél al astronomisch: 400 miljoen. De Ierse Johnny Logan won de show van 1980 met het nummer ‘What’s another year’ en die ene beroemde eerste zin: ‘I’ve been waiting, such a long time…’. Iets wat we ons niet meer voor kunnen stellen: sommige landen zonden de liveshow niet meteen maar pas later uit.