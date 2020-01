Songfestivalbaas verheugt zich op ‘Rotterdamse vibe’ en technische hoogstandjes

Rolf Wouters maakt na jaren afwezig­heid comeback op televisie

7:40 Rolf Wouters keert terug op televisie. De presentator, die in de jaren 90 grote tv-hits aan elkaar praatte, is vanaf april te zien als quizmaster in de show Split Screen op SBS6. Dat werd gisteravond bevestigd op de eigen zender in Shownieuws.