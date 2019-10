Songfestivalcommissie luistert naar mogelijke nieuwe inzendingen

‘Eerste luistersessie voor #Songfestival2020 met onze nieuwe keuzecommissieleden’, schrijft de zanger. Hij plaatste er een foto bij waarop is te zien dat de leden in een luie stoel in een studio zitten met laptops en aantekeningen in de hand.



Voor het eerst zijn Radio 538-dj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga erbij. Ook Joyce Hoedelmans, hoofd online Eurovisiesongfestival, is nieuw in de commissie. Naast de nieuwkomers bestaat de commissie verder uit oudgedienden Eric van Stade, Cornald Maas en Jan Smit.



Vorige maand maakte Daniël Dekker bekend dat zijn taak erop zat. Hij besloot om na tien jaar te stoppen na de winst van Duncan Laurence.



Wie Nederland gaat vertegenwoordigen in Ahoy Rotterdam volgend jaar is voorlopig nog in het ongewis.