Songfestivalfans blijven positief: ‘Twee jaar lang de winnaar!’

Minister Arie Slob laat weten het ‘ontzettend jammer’ te vinden. ,,Helaas is het onvermijdelijk in deze tijd. Volgend jaar krijgen we een nieuwe kans.’’ Volgens Slob was het kabinet niet gekend bij het besluit. ,,Dat ligt echt bij de EBU. Maar ik heb de afgelopen dagen wel eens geïnformeerd. Het lijkt me logisch dat het weer Rotterdam wordt als het Songfestival op een later moment wel doorgaat.’’

Naast geschrokken en verbaasde reacties van fans wordt een gifje van Emma Wortelboer, die vorig jaar uit haar de longen uit haar lijf gilde tijdens de winst van Duncan Laurence, veel gedeeld. ,,Wanneer je hoort dat het Songfestival niet doorgaat”, staat er bij het filmpje. Emma zelf heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Andere mensen bekijken de afgelasting van het evenement positief: ,,Zie het maar zo. Wij zullen één jaar langer winnaar blijven dan alle andere landen ooit!” Iemand anders zegt: ,,Twee jaar lang winnaar van het Songfestival mensen. Tel je zegeningen.”

Songfestivalinzending Jeangu Macrooy vindt het een gek idee dat het niet doorgaat. De zanger weet echter dat dit de enige juiste beslissing is. ,,Het voelt heel gek. Ik was met een heel groot team in zo’n lekkere flow en we waren zo goed bezig met de voorbereidingen. En net als heel veel mensen keek ik uit naar een mooie periode straks. Helaas maar het is niet anders. Er is iets wat veel belangrijker is op dit moment en dat is de gezondheid van iedereen hier in Nederland. Dus ik begrijp de beslissing ook volkomen. De komende periode gaan we gewoon rustig bijkomen.’’

Wordt vervolgd

Jan Smit, één van de drie presentatoren van het festival, laat weten: ,,Het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar niet door vanwege het Corona Virus. Dat heeft de EBU vandaag besloten. Gezondheid gaat boven alles! Ik begrijp dat elke maatregel die nodig is, wordt getroffen. Zo ook deze...” Ook denkt de zanger dat het volgend jaar alsnog goed gaat komen in Rotterdam. ,,Ga er persoonlijk van uit dat we volgend jaar alsnog kunnen knallen in Rotterdam! Wordt ongetwijfeld vervolgd.”

Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, zegt: ,,Met veel moeite moet ik zeggen dat Eurovision 2020 uitgesteld wordt. In een wereld waar muziek ons verbindt, is veiligheid nu het belangrijkst. Ik hoop jullie te zien in 2021!” Nikkie zou via de onlinekanalen van het songfestival verslag doen van het event. Cornald Maas, die het evenement van commentaar voorziet, laat weten: ,,Helaas - het is niet anders, en het was onvermijdelijk gezien de ernst van het coronavirus.”