Songfestivalorganisatie negeert Noorse klacht

KEiiNO had problemen met het grote achtergrondscherm waarop animaties te zien zijn tijdens de vertolking van Spirit In The Sky, waarin ook de traditionele joikzang verwerkt is. Het scherm viel twee keer uit terwijl de twee zangers en zangeres op het podium stonden, één keer was een cameraman op het grote doek te zien toen het beeld weer terugkwam.

Noorwegen klaagde, maar kreeg nul op het rekest. Ook een officiële klacht bij de EBU resulteerde niet in de gewenste herkansing omdat de technische problemen geen invloed zouden hebben gehad op het oordeel van de vakjury’s. ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld”, zei Stig Karlsen, hoofd van de Noorse delegatie, tegen de Noorse omroep NRK. ,,We hopen dat dit de jury’s niet negatief heeft beïnvloed.”

Sterker dan buskruit

De heren en dame van KEiiNO zelf tillen niet zwaar aan het voorval. ,,De productie was zo verbaasd dat Tom Hugo de juiste tekst zong dat het te veel voor hen werd”, grapte het trio via een woordvoerder. Naast de problemen met het doek zou de microfoon van Sami-zanger Fred Buljo kuren hebben gehad. ,,Dat de microfoon van Fred problemen heeft bewijst dat joik sterker is dan buskruit. We kijken ernaar uit zaterdagavond gezien en gehoord te worden door zo’n 200 miljoen mensen.”