Songfestivalwinnaar Salvador Sobral heeft een nieuw hart

Sobral, die al jaren aan een levensbedreigende hartaandoening leed, wachtte de afgelopen maanden in het Santa Cruz-ziekenhuis op een geschikt donorhart. Voorafgaand aan de operatie wenste de verlegen zanger zijn chirurg 'veel succes' en vroeg hij of er klassieke muziek gedraaid kon worden. ,,Hij was erg goed voorbereid'', aldus de chirurg over Sobral. ,,Hij is een jongeman die goed weet hoe moeilijk zulke operaties zijn.''



De zanger, die afgelopen mei overtuigend het Songfestival won met het door zijn zus geschreven lied Amar Pelos Dois, moet eerst rust nemen en daarna nog lang revalideren. Maar als alles meezit, leidt hij volgens zijn chirurg voortaan een normaal leven. Zonder de operatie had de zanger waarschijnlijk niet lang meer geleefd.



Sobral, sinds zijn zege bij het liedjesfestijn een ware held in Portugal, kondigde afgelopen september aan dat hij voorlopig niet meer op zou treden. Hij gaf een laatste concert en zei dat het tijd was om zijn 'lichaam aan de wetenschap te geven'.