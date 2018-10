De Portugees Salvador Sobral (29) won in 2017 met zijn nummer Amar pelos dois het Eurovisiesongfestival in Oekraïne. Hij was een zware hartpatiënt, maar ondertussen gaat het veel beter met hem. ,,Ik heb de pagina omgeslagen."

Salvador Sobral, de winnaar van het Eurovisiesongfestival 2017, lijkt wel een ander persoon. Na een succesvolle harttransplantatie in december 2017 is zijn hele look veranderd. Hij heeft kort haar, liet zijn baard groeien en is wat kilootjes aangekomen.

Salvador Sobral nu © Euronews

Sobral staat sinds kort opnieuw op het podium omdat zijn tweede album binnenkort uitkomt en hij een toer door Europa gaat doen. In een interview met Euronews legt hij uit dat zijn nieuwe look een manier was om 'de bladzijde om te slaan'. ,,Het past bij mij, ik ben anders, mijn lange haar is verleden tijd, dus ik voel me koeler en lichtvoetiger.''

De maanden na het Eurovisiesongfestival 2017 waren heftig. Terwijl de buitenwereld aan hem trok vanwege zijn overwinning, moest hij een aantal maanden in het ziekenhuisverblijven vanwege zijn hartproblemen. Hij was erg zwak tot de transplantatie zijn leven redde. ,,Dit moest gebeuren. Dit probleem kun je niet genezen. Maar gelukkig gaat alles goed. Nu kan ik voetballen en andere dingen doen die ik al een tijd niet meer had gedaan.''