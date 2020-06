Sophie Ellis-Bextor maakt het goed na fietsongeluk

De zangeres (41 jaar) heeft naar eigen zeggen een paar indrukwekkende kneuzingen en een gezwollen gelijmd voorhoofd, maar ze maakt het goed. ‘Hoi iedereen, even laten weten dat het goed met me gaat. Er wordt thuis goed voor me gezorgd en lig nu op de sofa met mijn drie kleinste jongens.’



Ellix-Bextor bedankt haar fans verder voor de vele steunberichten die ze heeft ontvangen. ‘Het is een beetje overweldigend, het is het bijna waard om voor van je fiets te vallen. Ik voel me ontzettend gelukkig dat ik niets heb gebroken en dat ik het geluk heb dat ik zo veel steun krijg.’



De Britse zangeres had in Nederland hits met nummers als Get Over You en Murder on the Dancefloor.