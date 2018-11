Sophie Hilbrand presenteert Blue Planet-concert in Ahoy

De beelden worden daarnaast begeleid door de soundtrack van componist en Oscar-winnaar Hans Zimmer, Jacob Shea en David Fleming, die live door een tachtigkoppig symfonieorkest wordt uitgevoerd.



Blue Planet II is de meest recente serie uit de reeks natuurdocumentaires van de BBC. Twintig jaar geleden begon de BBC met het maken van de eerste onderwaterserie Blue Planet. Deze werd door critici gezien als de nieuwe standaard voor onderzee-documentaires.



Nu is de filmploeg, een generatie later, weer op expeditie gegaan met hetzelfde doel: het mysterieuze onderwaterleven vastleggen op een nooit eerder vertoonde manier.



In het najaar van 2017 was de serie nog te zien bij de Nederlandse Publieke Omroep en trok meteen bij aflevering één al meer dan een miljoen kijkers. De kaartverkoop voor het concert is van start gegaan.