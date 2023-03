Sophie Straat wil de nieuwe Zangeres zonder naam worden: 'Ze sprak me heel erg aan’

Ze was pas vier jaar toen Mary Servaes overleed, toch heeft de Zangeres zonder naam grote invloed gehad op Sophie Straat. Vandaag verschijnt haar debuutalbum, Smartlap is niet dood . Ze is 28 jaar, protestzangeres en vertolkt - in haar eigen woorden - principiële smartlappen.

Wie heel oldskool het cd-boekje doorbladert van het eerste album van Sophie Straat, vindt boven elke liedtekst een inleiding. Ze legt daarin uit waar het over gaat. Straatintimidatie, de bakfietscultuur, grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik van politieagenten, elk liedje is sociaal bewogen.

Sophie Schwartz, zoals haar echte naam luidt, combineert het ambt van protestzangeres met het levenslied. Goed voorbeeld: het lied Mannen, waarin ze zingt dat hun tijd voorbij is terwijl de draaiorgels door de speakers klinken. ,,Ik noem dat een principiële smartlap. Liedjes met principes waar ik in geloof. Ik sta voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Geen verschillen in klassen of gender, iedereen wordt hetzelfde behandeld, met of zonder migratieachtergrond.”

Het levenslied ontdekte ze via haar studie aan de kunstacademie, waar ze voor haar afstudeerproject dook in de veranderende stad (gentrificatie, het ‘opwaarderen’ van een wijk of stadsdeel). ,,Ik kom uit Amsterdam, dus toen ik in dat onderwerp dook, kwam ik vanzelf in aanraking met smartlappen. Ik ben het gaan onderzoeken en de Zangeres zonder naam sprak mij heel erg aan. Het inspireert me hoe ze het in haar muziek opneemt voor minderheden. Ik heb daarom wel eens gezegd dat ik de nieuwe Zangeres zonder naam wilde worden.”

Straat, die twee jaar terug in de categorie Hollands een Edison won voor haar eerste EP, is een eigentijdse protestzangeres, die zich niet beperkt tot smartlappen alleen. Hoe vaak haar album gestreamd wordt? Het is niet het belangrijkst. ,,Ik streef eerder naar andere dingen. Ik zou het mooi vinden als er kamervragen worden gesteld door mijn muziek. De grootste beloning zou zijn als er echt verandering ontstaat. Ik probeer dat te bereiken door liedjes te zingen die mensen meezingen. Daarmee zeggen ze letterlijk wat ik ook zeg, ze zijn me aan het nazingen.”

