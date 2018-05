Sophie Turner (Game of Thrones) toont haar verleidingskunsten

Video Guus Meeuwis ontroert met cover Antonie Kamerling

10:46 Guus Meeuwis ontroerde Leo Blokhuis gisteravond met zijn vertolking van het nummer Toen ik je zag van Antonie Kamerling (Hero). Meeuwis is componist van het nummer dat genomineerd is voor het Europese Songbook. Blokhuis raakte geëmotioneerd tijdens het nummer: 'Het is een ontroerend lied. Dat is de kracht van muziek. Ik ben een sentimental bastard. '