Sopranos-actrice mag getuigen tegen Weinstein

Maxime Meiland twijfelt of ze weer zwanger wil worden

27 november Maxime Meiland (24) twijfelt eraan of ze opnieuw moeder wil worden. Was in het met een Gouden Televizier-Ring bekroonde SBS-realityprogramma Chateau Meiland te zien hoe ze op zoek ging naar een geschikte zaaddonor, nu is ze er niet zo zeker meer van of ze die stap wil zetten.