Soundos: ‘Kreeg soms letterlijk te horen: hebben al allochtoon in ons programma’

‘Effe wachten hoor,’ Soundos El Ahmadi staat met haar iPhone op de zeventiende verdieping van het Nhow Hotel. Uitzicht op Amsterdam. Haar stad. Met een felgroene gelnagel drukt ze af. ‘Even een selfie. Niet dat ik mezelf nou zo lekker vind – of nou ja, dat ook wel – maar die achtergrond: wauw.’ Ze appt ook nog even snel haar man Daniël, of hij dochtertje Aaliyah van zeven ophaalt van school. ‘Ik wéét dat-ie het doet, hij vergeet het nooit, maar anders zit ik hier niet relaxed.’ Daniël antwoordt bevestigend, Soundos schuift haar telefoon aan de kant en schenkt een drankje in. ‘Dit is mijn vrije dag. Het voelt wel een beetje als werk, zo’n interview, maar het is ook gewoon heel lekker om een uur over jezelf te lullen. Als je dit werk doet, houd je van aandacht. Anders zou je in je eentje thuis zingen met de lamellen gesloten.’