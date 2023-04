Soy Kroon en Johnny Kraaijkamp samen in het theater: ‘Al bij de eerste scène waren we verliefd op elkaar’

Hoe zijn Mia Nicolai en Dion Cooper te redden? ‘Trek ze gewoon terug van het songfesti­val’

Is er nog hoop voor ons songfestivalduo? De eerste twee optredens van Mia Nicolai en Dion Cooper waren niet goed, maar het gaat erom hoe ze over drie weken in Liverpool presteren. Een rondje langs vier deskundigen met de vraag: Hoe krijgt Nederland dit op de rails?