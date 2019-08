Soy Kroon: Ik wilde artiest worden, een plan B heb ik nooit gehad

Op zijn zestiende woonde Soy Kroon moederziel alleen in Antwerpen. Hij moest en zou deel uitmaken van de amusementswereld - zijn ultieme jongensdroom, waar hij veel, zo niet alles voor over had. ,,Ik heb me daar het eerste jaar verschrikkelijk alleen gevoeld. Kende er niemand. Liep vaak met muziek in m’n oren door de stad te slenteren. Of zat op een bankje mijn teksten te leren.”



Maar Kroon was een jongen met een missie: hij deed auditie voor de Belgisch-Nederlandse jeugdsoapserie Galaxy Park, die van 2011 tot 2014 bij de NPO was te zien, en kreeg de rol van Diederik, in de reeks liefkozend tot Didi afgekort. Omdat er werd opgenomen in België, onder meer in de Ardennen, vestigde hij zich drie jaar in Vlaanderen. ,,Ik wilde van jongs af artiest worden. Spelen, zingen, op een podium staan... Een plan B heb ik nooit gehad. Mijn moeder, die doceerde aan de theaterschool in Eindhoven, nam me vaak mee. Dan liep ik als 10-jarige in een indianenpakje rond en mocht ik soms meedoen aan repetities.”



,,Ze begreep mijn verlangen. ‘Dat voel je bij een kind’, zei ze. En als ik geen acteur was geworden, was het ongetwijfeld decorbouwer geweest. Of fotograaf. Of cameraman. Als ik maar creatief in en rond het theater bezig kon zijn.”