Spaanse koning Juan Carlos (81) officieel met pensioen

Alad­din-film passeert zelfs nieuwe John Wick

18:02 De nieuwe live action-versie van de film Aladdin is een groot succes. De familiefilm, met in de hoofdrollen Will Smith en Marwan Kenzari, is het afgelopen weekend vanuit het niets binnengekomen op de eerste plaats in de Nederlandse bioscooplijst. Al meer dan 150.000 mensen zagen de film, blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers.