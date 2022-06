Spaanse omroepbaas: songfestival naar VK als Oekraïne niet kan

,,We waren geïnteresseerd in de organisatie. Maar als Oekraïne zich terugtrekt, zal de BBC het organiseren”, stelt Pérez Tornero. De Spaanse omroep concentreert zich nu weer op de nieuwe inzending. ,,We gaan de volgende keer voor de winst”, zegt hij. Ook voert RTVE gesprekken over een Latijns-Amerikaanse versie van het songfestival.



De BBC heeft nog niet gereageerd op de mogelijke organiserende rol van volgend jaar. Ook de European Broadcasting Union, de overkoepelende organisator van het songfestival, heeft zich nog niet uitgelaten over de plek waar het evenement volgend jaar is.



Oekraïne is ondanks de oorlog momenteel druk bezig met de organisatie. Maandag liet het presidentieel bureau weten dat er voorlopig geen mededelingen worden gedaan over de mogelijke gaststeden in verband met de veiligheid.