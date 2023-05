Spanningen lopen steeds hoger op tussen mannen Vandaag inside en hun zomerse vervangers

Schreeuwen

,,Gijp begon vanuit het niets in één keer te schreeuwen’’, zegt Van Roosmalen vandaag in zijn dagelijkse podcast met Groenteman. ,,Eerlijk gezegd: ik wist niet waarover het ging. Het ging over Groenteboer zeggen en dat ik daar niet tegen zou kunnen. Ik kwam er eigenlijk helemaal niet tussen.’’

Volgens Van Roosmalen komt de ophef voort uit een oude uitzending, waarbij Genee in woede ontstoken zou zijn. Ook beweert hij dat er een column van hem voor De oranjezomer (ook van de mannen van VI) verkeerd zou zijn gevallen bij de presentator. ,,En sindsdien hebben wij een soort haatrelatie ofzo. Elke keer als hij mij ziet triggert het iets in hem. Na afloop van die uitzending stond hij ook tegen mij te schreeuwen.’’



Tijdens die woordenwisseling zou Genee hebben gezegd, dat ze bij VI wel humor hebben. ,,Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk dat Eus Gijs Groenteman Gijs Groenteboer noemt.’’ Toen heb ik gezegd: ‘Ik kan me best voorstellen dat je een naamgrapje leuk vindt, maar om het nou twintig keer te herhalen en met z’n allen te herhalen, dat vind ik niet echt het toppunt van humor.’”



Van Roosmalen geeft aan na afloop van de uitzending van Vandaag inside van afgelopen vrijdag woedend te zijn geweest en dat achter de schermen ook geventileerd te hebben. Hij noemt Genee onder meer ‘een idioot van een spelleider’. ,,Het is zoiets geks als je dat meemaakt. Je voelt je gewoon aangerand op die kruk. Je kunt ook nergens heen. Ik had ze dat boek naar de kop moeten slingeren. Ik was er hélemaal klaar mee. Ik vind Wilfred de grootste idioot.’’



Zoals vaker wordt dit ongetwijfeld vanavond vervolgd aan de talkshowtafel bij Vandaag inside, waar overigens minister-president Mark Rutte te gast is.