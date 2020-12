Special Frontberichten trekt fors minder kijkers dan oorspronkelijke serie

Kijkcijfers

Scrooge Live, de live-vertolking van A Christmas Carol van Charles Dickens, was gisteravond goed voor bijna 1,4 miljoen kijkers. Het muzikale spektakel van de makers van The Passion, dat werd uitgezonden op NPO 1, was daarmee het op twee na best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.



De meeste mensen, bijna 2,3 miljoen, keken zondag naar het NOS Journaal van 20.00 uur. De samenvattingen van de Eredivisie was met ruim 1,9 miljoen kijkers als tweede het populairst.