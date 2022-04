Spider-Man: No Way Home passeert miljoen bezoekers in Nederland

Spider-Man: No Way Home heeft internationaal ook al meerdere records gebroken. Wereldwijd bracht de film al meer dan 1,8 miljard dollar op, waarmee het de best bezochte film van 2021 was.



In Spider-Man: No Way Home worstelt de titelheld (gespeeld door Tom Holland) met het feit dat iedereen zijn geheime identiteit kent. Hij benadert Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om de situatie te veranderen. Maar zoals altijd in dit soort films, heeft elke actie consequenties.



Filmrecensent Gudo Tienhooven was namens deze site enthousiast over de film. Hij gaf de rolprent vier sterren en schreef: ‘De meest bruisende Marvelfilm in jaren die bovendien een verrassing in petto heeft waar zelfs de doorgaans nogal nuchtere filmpers even steil van achterover sloeg.’