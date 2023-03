Spin-off John Wick start in september als serie

De serie die zich afspeelt in de wereld rondom het personage John Wick zal vanaf september te zien zijn. Dit vertelde producent van de show Erica Lee in een gesprek met entertainmentsite Collider.

The Continental, zoals de serie heet, richt zich op het hotel waarin Keanu Reeves als John Wick in de films verblijft tussen andere huurmoordenaars. Te zien is hoe een jonge versie van Winston Scott in de jaren zeventig de leiding krijgt over het hotel, en wat hem daarvoor is overkomen in zijn leven.

,,We hadden het gevoel dat het maken van een prequel met een alternatieve tijdslijn ons veel flexibiliteit gaf”, licht Erica Lee toe. ,,En wat ik denk dat mensen zo leuk vinden aan John Wick en de wereld van John Wick, is meer leren over de hotels en de kleine verrassingen die we eerder in de films stopten.”

De jonge Winston Scott zal gespeeld worden door acteur Colin Woodell. Verder is al bekend dat onder anderen Mel Gibson, Peter Greene en Adam Shapiro in de serie te zien zullen zijn. De serie zal te bekijken zijn op streamingplatform Prime Video.

