Splinter Chabot: ‘Als presentator moet je bij uitstek het goede voorbeeld geven’

Songfesti­val kijken bij Douwe Bob thuis, inclusief overnach­ting en eitje bij het ontbijt

Het is een kans die eigenlijk nooit voorbijkomt: de finale van het Eurovisie Songfestival kijken in de huiskamer van een oud-deelnemer en daarna nog blijven slapen ook. Het is een stunt die Douwe Bob wel aandurft. De zanger die in 2016 elfde werd met Slow down, biedt een speciaal arrangement aan in zijn B&B.