Splinter Chabot op safari door politiek Den Haag

Tessa van Tol en René van Kooten in musical Anastasia

14 februari Tessa van Tol speelt de hoofdrol in de Nederlandse versie van de musical Anastasia. Dat werd vandaag bekendgemaakt bij de perspresentatie in de Hermitage in Amsterdam. Andere rollen zijn er voor Milan van Waardenburg, René van Kooten, Gerrie van der Klei, Ellen Evers en Ad Knippels.