Splinter Chabot stopt altijd bij oorlogsmonument: ‘Door hun stappen, kan ik zijn wie ik ben’

Voor de webserie Echt, waarin BN’ers hun stad tonen, laat Splinter Chabot de bijzonderste plekken van Den Haag zien. Daarbij hoort bijvoorbeeld de manege waar hij vroeger angstig naar toe reed. Bang dat jongens hem zagen in zijn strakke rijbroek. Maar eenmaal aangekomen voelde hij de ultieme vrijheid. ,,Ook al wist ik toen niet zo goed waarom, maar het was voor mij een soort van vrijhaven. Waar ik helemaal mezelf mocht zijn.”



Een andere belangrijke plek voor Splinter is de Waalsdorpervlakte, een gedenkplaats in de duinen van Den Haag en Wassenaar. Het monument is er geplaatst ter nagedachtenis aan de naar schatting 250 tot 280 burgers, waaronder veel verzetsstrijders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter in de duinen aan de rand van de stad zijn gefusilleerd.



,,Als ik bij mijn ouders in Den Haag ben, dan ga ik joggen. Op de terugweg neem ik dan altijd een omweg hierlangs”, vertelt Splinter. ,,Dan doe ik m’n oortjes en muziek uit. Dan stop ik met lopen, want als je hier aankomt, moet je een beetje rustig zijn en met eerbied.”



Hij neemt vervolgens even zijn rust en kijkt naar de vier kruizen. ,,En dan zeg ik altijd: dank je wel voor vrede, vrijheid, verdraagzaamheid en veiligheid. We zijn eraan gewend, aan vrede en vrijheid. Maar dat is natuurlijk een enorm luxeproduct. Het is helemaal niet normaal dat dat er is. Vrijheid en vrede is als zuurstof. Als het er niet is, dan pas voel je wat het altijd met je doet en hoe belangrijk het is om te leven.”



Hij legt uit: ,,Ik val op mannen en dat is volgens de wet in Nederland helemaal prima. Ik denk dat dat een onderdeel is waarom ik me heel erg besef dat ik kan zijn wie ik ben doordat wij hier in vrede leven. Pas als er vrede is, kan je vrijheid geven aan mensen. Elke generatie moet in mijn ogen die vrijheid weer verdiepen. Zodat iedereen die vrijheid steeds verder kan genieten. Maar zij hebben de eerste en allerbelangrijkste en zwaarste stappen daarvoor gezet.”



Bekijk in de video hierboven de hele aflevering van Echt met Splinter Chabot in Den Haag.