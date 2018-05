'Spotgoedkope Ibiza-kleding Wendy niet gemaakt door onderbetaalde kinderen'

De extreem goedkope Ibizakleding en -accessoirelijn die RTL4-presentatrice Wendy van Dijk (47) sinds gisteren via Kruidvat verkoopt, is volgens de drogisterijketen in geen geval gefabriceerd in landen met erbarmelijke arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en lage salarissen.

Het bedrijf reageert daarmee op reacties op sociale media dat Van Dijk het niet zo nauw neemt met de oorsprong van haar producten. Wendy van Dijk presenteerde haar kledinglijn gisteren onder grote mediabelangstelling - en in een designjurk van ontwerpster Nikkie Plessen - op een beachparty in een Amsterdamse club. Het aanwezige journaille beende enthousiast en geïnteresseerd langs de kraampjes vol textiel - zoals luchtige zomerjurkjes, jumpsuits, hoeden en tassen - maar potentiële kopers die naar de website van Kruidvat werden verwezen, kwamen als snel bedrogen uit. Het merendeel van Wendy's, op het Spaanse feesteiland geïnspireerde fashionitems bleek niet leverbaar. ,,Nu al uitverkocht?'', vroeg menigeen zich al dan niet teleurgesteld af.



Ook werd op sociale media gespeculeerd over de herkomst van de zomerse voordeelkleding die door Wendy van Dijk zelf zou zijn ontworpen. ,,Je verkoopt met je tijdschrift geluk, maar de makers zijn vast niet blij'', vroeg iemand zich af op Instagram. Wendy van Dijk repte tijdens de feestelijke presentatie met geen woord over de oorsprong van het kleurige textiel. Kruidvat-woordvoerder José Mes benadrukt vandaag dat de collectie van Van Dijk in geen geval in zogenoemde lagelonenlanden onder matige arbeidsomstandigheden is geproduceerd.



,,Voor de Wendy-collectie, en trouwens ook andere producten die we verkopen, werken we nauw samen met bedrijven die het zogenoemde Business Social Compliance Initiative (BSCI) certificaat hebben. Dat is een initiatief van internationale firma's die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen'', aldus Mes. Zij stelt dat de items uit Wendy's collectie - maximaal 15 euro - zo goedkoop kunnen zijn, omdat ze in enorme aantallen worden gemaakt. ,,Dat leidt tot voordelen voor onze klanten, maar de gunstige prijsstelling is dus geen gevolg van onderbetaalde arbeidskrachten. Aan de 'achterkant' van 'Wendy voor Kruidvat', gemaakt in het Verre Oosten (zoals India, China, Korea en Japan, red.), is dus niks mis.''



Dat een groot deel van de collectie al een dag na de lancering niet meer leverbaar is, heeft volgens Mes te maken met het grote aantal bestellingen via internet en is geen gevolg van technische storingen of verkeerde inschattingen. ,,De presale begon gisteren en het loopt extreem storm. De officiële verkoop in winkels en via onze site begint morgen. We zijn nu druk bezig om alle vestigingen en magazijnen te bevoorraden. Als het goed is, is alles de komende twee weken weer verkrijgbaar. Daarna stopt deze op-is-opactie.''

Wendy van Dijk vertelde gisteren dat ze haar collectie graag zo goedkoop mogelijk op de markt wilde brengen. ,,Ik heb geprobeerd het zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed publiek en voor elke portemonnee'', aldus Van Dijk die jaarlijks meermaals vakantie viert op Ibiza waar zij en haar man Erland Galjaard een huis bezitten. ,,Het eiland is voor mij zo hippy, spiritueel, ontspannend en zen. Meer binnenkant dan buitenkant. En dat zie je in mijn collectie terug.''

Het is niet de eerste keer dat Wendy van Dijk kleding op de markt brengt en daarop kritiek krijgt. Tien jaar geleden ontstond commotie over een jurkje dat ze via V&D verkocht. Dat bleek gekopieerd van een andere ontwerpster. Van Dijk zei naderhand dat de japon buiten haar medeweten om door het warenhuis was gemaakt. Ze had het ontwerp als voorbeeld naar de makers gestuurd, maar nooit de bedoeling gehad dat het één op één zou worden nagemaakt. V&D bood later excuses aan aan de oorspronkelijke ontwerpster.

