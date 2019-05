Spotify voorspelt: Italië wint, Duncan derde

Op basis van de populariteit van elk nummer op Spotify, is Italië met ‘Soldi’ van Mahmood de grote winnaar. Hoewel de Nederlandse wedkantoren grote verwachtingen hebben van onze inzending ‘Arcade’ van Duncan Laurence, voorspellen de wereldwijde luistercijfers op Spotify iets anders: geen eerste maar een derde plek.

De voorspelling van Spotify is gebaseerd op de luistercijfers. Vanavond is er natuurlijk ook een jury in ieder land.