Staatsbezoek van start: Máxima treft goede bekende in Slowakije

Bij de vliegtuigtrap trof het koningspaar een goede bekende: de Nederlandse ambassadeur in Slowakije, Gabriella Sancisi, was tot haar aantreden in Bratislava twee jaar geleden de particulier secretaris van Máxima. In die functie stond ze de koningin vooral bij in haar werk voor de Verenigde Naties. Samen reisden de vrouwen de wereld over, om in allerlei landen de stand van zaken rond inclusieve financiering op te maken en overheden aan te sporen zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot diensten als een bankrekening. Het verklaart waarom de begroeting onderaan de vliegtuigtrap warmer was dan normaal met een Nederlandse ambassadeur. Máxima en haar voormalig secretaris gaven elkaar breeduit lachend een hand.