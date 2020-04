Stacey heeft onderbroekenlol met Bieber en Fidan verstopt zich voor Pauw

Martin Garrix herdenkt Avicii op sterfdag: ‘Hey brother, ik mis je’

8:24 Het is een droevige dag in de dj-wereld. Precies twee jaar geleden maakte Tim Bergling - beter bekend onder de naam Avicii - in Oman een einde aan zijn leven. Martin Garrix herdenkt zijn goede vriend met een foto van de twee samen. ,,Hey brother, miss you’’, zegt hij, verwijzend naar een van de grootste hits van de overleden Zweed.