Stacey Rookhuizen is nu tv-maker: ‘Ik doe maar wat’

Danny Vera schrapt show AFAS Live en gaat naar Ziggo Dome

2 september Danny Vera heeft zijn concert in AFAS Live van 23 september noodgedwongen geannuleerd. Vanwege de coronamaatregelen kan het optreden niet doorgaan. In plaats daarvan geeft hij op 14 en 15 november twee shows in de Ziggo Dome, maakte de zanger vandaag bekend.