Star is Born al half jaar in Nederlandse bios

A Star is Born draait nog steeds in meer dan vijftig zalen, iets dat maar weinig filmtitels gegeven is. Het is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Jackson Maine (Bradley Cooper) is een rockster die worstelt met demonen uit het verleden en de fles. Ally (Lady Gaga) is een serveerster met een gouden stem. Na een toevallige ontmoeting biedt hij haar de kans om door te breken, met alle gevolgen van dien.