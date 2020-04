Star Wars-acteur Andrew Jack (76) overleden aan coronavirus

Zelf was de vrouw overigens niet echt bij hem; zij zit in quarantaine in Australië. Jack stierf in een ziekenhuis in het Britse Surrey.



,,Andrew woonde op een van de oudste nog functionerende woonboten op de Theems’’, liet zijn manager weten in een verklaring. ,,Hij was enorm onafhankelijk, maar dolverliefd op zijn vrouw, ook een spraakcoach.’’



Jack was als acteur te zien in de Star Wars-films The Force Awakens en The Last Jedi. Hij was ook te horen in Solo: A Star Wars Story. Daarnaast hielp hij talloze andere acteurs dialecten onder de knie te krijgen voor hun rollen, onder wie Robert Downey Jr. en Chris Hemsworth.