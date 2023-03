Steeds vaker meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de media: ‘Ik durf niets meer’

Ashley vraagt grote liefde Corrie ten huwelijk in Khalid & Sophie: ‘Meen je dat?’

Een bijzonder moment in Khalid & Sophie donderdagavond. Tafelgasten Corrie en Ashley schoven aan om te praten over de documentaire waarin ze morgen op NPO2 te zien zijn, maar Ashley had nog een verrassing in petto. Live in de uitzending vroeg ze haar grote liefde ten huwelijk. ,,Meen je dat?” riep Corrie uit.