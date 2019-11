Stefan Jurriens van StukTV gaat offline

‘TIME OUT 24/7 - 365 dagen per jaar pieken. 7 jaar lang. Opdrachten. Series. Shows. Afspraken. Social Media. Privé. Een druk maar geweldig leven. Maar het gaat allemaal zooooo snel’, beklaagt Jurriens. ‘Ik heb gemerkt dat ik de laatste tijd niets meer echt mee krijg, voel of ervaar. Ik heb gemerkt dat ik me vaker slecht voelde dan goed. Ik heb gemerkt dat mijn leven op automatische piloot stond. En dat ik nergens meer echt zin in had. Niks voor mij!’



De social mediaster neemt dus een tijdje rust. ‘Even pas op de plaats. Even tijd voor mezelf. Even offline. Wanneer ik precies terug kom kan ik op dit moment nog niet zeggen.’



Voorlopig heeft zijn beslissing nog geen gevolgen voor het populaire YouTube-kanaal van StukTV. ‘We hebben al een hoop toffe dingen opgenomen waar ik nog gewoon bij ben. En Giel en Thomas gaan nu tijdelijk toffe dingen maken zonder mij.’